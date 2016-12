Shkëndija: Thomas Brdaric për stolin, synohet Jashanica

Një emër i madh i futbollit europian për stolin e Shkëndijës. Edhe pse për momentin në krye të skuadrës tetovare mbetet Jeton Beqiri, që së fundmi është pajisur edhe me licencën UEFA Pro, klubi po planifikon manovra të mëdha për të ardhmen. Burime të “Supersport” bën të ditur se preferenca për stolin është Thomas Brdarić. Ish-sulmuesi i Kombëtares gjermane, që prej vitit 2009 ka nisur karrierën si trajner, duke punuar kryesisht me skuadra të vogla në vendin e tij, ndërsa në edicionin 2014-2015 drejtoi edhe ekipin e dytë të Ëolfsburg-ut.

41-vjeçari ka një eksperiencë të jashtëzakonshme ndërkombëtare, mbi të gjitha kur ishte futbollist aktiv. Brdarić numëron 8 ndeshje me përfaqësuesen e “panzerave”, ndërsa ka mbrojtur edhe ngjyrat e disa prej skuadrave më prestigjoze në Gjermani, nga Stuttgart-i, për të vazhduar me Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Hannover dhe Wolfsburg-ut. Objektivi i Shkëndijës është që akordi me Thomas Brdarić të arrihet prej merkatos së Janarit, për të nisur një projekt ambicioz, jo vetëm në drejtim të rezultateve, por edhe për një organizim bashkëkohor të skuadrës.

Me skuadrën shqiptare që mbetet në garën për titull në Ligën e Parë maqedonase, përveç lëvizjeve në stafin teknik, në klubin tetovar synojnë të përforcojnë edhe skuadrën. Objektivi kryesor është mbrojtësi i Skënderbeut, Bajram Jashanica. Palët kanë zhvilluar bisedimet paraprake, por përveç lojtarit, Shkëndija duhet të bindë edhe korçarët, që kanë ende edhe 6 muaj kontratë me lojtarin. Jashanica nuk është dëshira e vetme e tetovarëve, pasi nga Skënderbeu synohet edhe një mesfushor, që do të kompletonin radhët e kuqezinjve në garën drejt titullit.