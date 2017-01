Sh. Tetovës zyrtarizon trajnerin Brdaric

Thomas Brdaric është zyrtarisht trajner i Shkëndijës së Tetovës. 41-vjecari gjerman firmosi një kontratë 18-mujore, me opsion rinovimin nëse palët do të jenë të kënaqura me rezultatet dhe punën që do të bëhet gjatë kësaj periudhe. Brdaric do të ketë ndihmës të tij një tjetër gjerman, Armin Fridrich. Ky ndryshim në pankinë pritet të sjellë një frymë të re në skuadër, pas një pjesë të parë të sezonit me shumë pikëpyetje. Objektivi i trajnerit të sapoemëruar te tetovarët do të jetë titulli kampion dhe Kupa Maqedonisë, trofe të cilin Shkëndija e fitoi sezonin e kaluar. Brdariç shprehet i kënaqur për besimin e dhënë nga drejtuesit e klubit, ndërsa është i vetëdijshëm për pritshmëritë që kanë tifozët kuqezi.

“Ju falenderoj që më dhatë mundësinë të marr përsipër një sfidë të tillë në krye të Shkëndijës së Tetovës. Shpresoj shumë që t’i përmbush pritshmëritë e klubit, të familjes Destani dhe të kompanisë Ecolog. Do të jap maksimumin bashkë me ndihmësit e mi për të bërë më të mirën e mundshme gjatë pjesës së dytë të sezonit. Do të kërkojmë të jemi sa më të suksesshëm, të luajmë futboll të bukur me të cilin tifozët e Shkëndijës të mund të identifikohen.”

Shkëndija e Tetovës do të nisë të Dielën fazën përgatitore me trajnerin e ri në krye në bazë të një plani të hartuar paraprakisht. Fazë e dytë e Ligës së parë të Maqedonisë nis më 19 shkurt, teksa Shkëndija do të presë Sileksin.