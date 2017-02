Shpëtim Duro merr drejtimin e Flamurtarit

Shpëtim Duro do të jetë trajneri i ri i Flamurtarit. Ashtu sic ishte paralajmëruar 24 orë më parë nga Supersport pas eliminimit të vlonjatëve nga Kupa e Shqipërisë nga Besëlidhja, klubi kuqezi largoi nga drejtimi Gentian Mezanin, për t’i dhënë drejtimin e ekipit Duros, një emër i suksesshëm si në Kategorinë Superiore gjithashtu dhe në Maqedoni, me skuadrën e Shkëndijës së Tetovës, së cilën e drejtoi me sukses në vitin 2015-të. 57 vjecari arriti marrëveshjen me Flamurtarin, pas një takimi që pati këtë të enjte me presidentin Idrizi në qytetin jugor.