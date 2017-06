Shpresat sot me Estoninë, Bushi: Duam vendin e parë

Ëndrra e përfaqësueses Shpresa të Shqipërisë për tu kualifikuar në Europianin e vitit 2019-të, kalon nga Estonia. Sot ne 20:00 te rinjte e kombetares do te perballen me Estonine teksa trajneri Alban Bushi u shfaq optimist se kuqezinjtë e rinj do ta nisin me një fitore aventurën në grupin 2 kualifikues, gjithmonë nëse japin maksimumin në fushë.

” Ëndërrojmë vendin e parë, asgjë nuk është e pamundur por për të ëndërruar kualifikimin duhet të fitojmë ndaj Estonisë”

Endri Cekici, Qazim Laci e Leonardo Maloku do të jenë disa nga mungesat e rëndësishme të përfaqësues së 21-vjecarëve në sfidën ndaj Estonisë, një kundërshtar të cilin trajneri Bushi e vlerëson maksimalisht.

” Fitore te sigurte nuk ka ndaj asnje ekipi, kombetarja U21 ka prurje te reja. Ekipi yne luan mire ne bllok, mbrojtje-sulm. Kemi 80-90 futbolliste qe i mbajme ne vezhgim, pavarësisht qe ne kete ndeshje kemi disa mungesa, jam shume I kenaqur me gjendjen e ekipit”.

Në Elbasan Arena këtë të Hënë, Shqipëria ka nevojë për mbështetjen e tifozëve me Bushin që u bëri thirrje fansave të japin një dorë drejt suksesit kombëtares Shpresa me praninë e tyre në stadium.

” Tifozët janë mbështetja jonë. Duam të luajmë mirë dhe të fitojmë edhe për ta, shpresoj të jenë të shumtë në stadium”.

Ashtu si trajneri edhe kapiteni Keidi Bare nënvizoi se Estonia është një kundërshtar i vështirë për tu kaluar.

“Estonia eshte ekip i cili ne fazen mbrojtese luan mire, ka lojtare te shpejte dhe teknike. E vendos trajneri kapitenin, eshte nje vendim I tij. Ndeshja me Francen ishte nje test. Synojme qe neser ndeshjen e parë ne grup ta nisim me kembe te mbare”.

Shqipëria e 21-vjecarëve është në një grup me skuadra të tilla si Spanja, Sllovakia, Islanda, Irlanda e Veriut e Estonia, por mesfushori i Atletico së Madridit nuk i trembet askujt dhe e përcakton qartë objektivin e kuqezinjëve të rinj në këto eliminatore.

” Duam vendin e parë në grup, e dimë që do të jetë shumë e vështirë, por kemi shanset tona”.