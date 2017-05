Shtyhet finalja Kamza-Besëlidhja

Është shtyrë finalja e Kategorisë së parë, ndërmjet Kamzës dhe Beslidhjes e cila në javën e fundit të kampionatit do të vendoste se cila prej dy skuadrave që janë me pikë të barabarta në Grupin A do të ngjitej në Kategorinë Superiore. Takimi që ishte programuar të luhej në orën 14.00 u shty pasi pak pas mesdite organet e Policisë së Rendit kishin njoftuar se nuk mund të garantonin sigurinë e ndeshjes. Pas diskutimeve mes drejtuesve të dy klubeve dhe delegatit të FSHF, edhe pse Kamza kishte angazhuar polici provate duke marë parasysh numrin e madh të tifozëve që ishin në stadium u vendos që takimi të shtyhet për një datë ende të paparcaktuar sic informoi nga stadiumi në një lidhje të drejtëpërdrejtë delegati i Federatës Shqiptare të Futbollit Marius Sulejmani.

Tanimë Kamza-Besëlidhja mbetet pa një datë konkrete ndërkohë që përballja e grupit B, mes Lushnjës dhe Bylisit që do të përcaktojë skuadrën tjetër që do të ngjitet në Kategorinë Superiore do të luhet të dielën e 14 majit.