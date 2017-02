Shtyhet zyrtarisht Celta-Real Madrid

Shtyhet zyrtarisht sfida e javës së 21-të të La Ligas mes Celta Vigos dhe Realit të Madridit. Takimi që ishte programuar për tu luajtur të djelën në orën 20:45 në stadiumin Balaidos është shtyrë nga liga spanjolle e futbollit për një tjetër ditë që nuk është përcaktuar ende. I gjithë faji është i stuhisë që përfshiu rajonin galician duke shkaktuar dëme në banesa dhe struktura pa kursyer as stadiumin e Vigos, Balaidos. Dëmet që ka pësuar catia e stadiumit të Celtës janë të mëdha, dhe në mungesë të sigurisë për publikun bëri që liga spanjolle e futbollit të merrte vendimin për të shtyrë ndeshjen.

Autoritet lokale nuk garantuan sigurinë e nevojshme për tifozët që do të ishin të pranishëm në stadium dhe për të evituar ndonjë tragjedi të mundshme dolën në këtë vendim. Dëmet e shkaktuara nga stuhia që preku qytetin e Vigos dhe të gjithë rajonin galician nuk mund të rregullohen përpara ditës së Martë dhe tashmë mbetet për tu parë se në cfarë date do të luhet takimi mes Celtës dhe Realit. Pas javës 21-të edhe pse me 2 ndeshje më pak Los Blancos kryesojnë gjithsesi klasfikimin e La Ligas me 1 pikë më shumë se Barcelona ndjekëse.