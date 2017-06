Prishtina afron një nga trajnerët më të mirë të Turqisë

Sigal Prishtina zyrtarizon Ahmet Kandemir ne rolin e trajnerit.Nje nga trajneret me te mire te ardhur ndonjehere ne basketbollin e Kosoves,turku Kandemir do ti prije Sigal Prishtines ne sezonin 2017/18.

47 vjecari qe te Prishtina kishte qene per nje kohe te shkruter edhe ne vitin 2013,pati lene mbresa me profesionalizmin e tij.Ai pritet te formoje ndoshta skuadren me te mire viteve te fundit tek bardhekalterit per shkak te pjesemarrjes se kryeqytetasve ne basketball champions league.Kandemir se fundi ka drejtuar skuadren turke Trabsonspor,kurse ne te kaluaren ka qene edhe timonier i ekipeve tjera te njohura te superliges turke si Besiktas dhe Pinar Karsiaka.

Sigal Prishtina nje dite me pare u listua nga Basketball Champions League ne mesin e 16 ekipeve te cilat do te marrin pjese ne raundin e pare kualfikues te kesaj gare.Per te qene pjese e sezonit te rregullt kampioni aktual i Kosoves duhet te kaloj 3 raunde kualifikuese dhe normalisht qe per ta bere kete kerkohet nje roster tejet cilesor.Edhe fakti qe sivjet klubi ka filluar te organizohet per sezonin e ardhshem shume me heret se vitin e kaluar,tregon se ky sezon do te trajtohet shume me seriozisht se ai i kaluari.Ne kryeqytet diteve ne vazhdim pritet te vijne edhe disa lojtare mjaft kualitativ vendor dhe te huaj.