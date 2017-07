Silverstone, Hamilton dominues, Ferrari “amator”

Mercedes perfekt, Ferrari gabon në finish. Gara e Silverstone ndryshoi gjithçka në hiererkinë e këtij sezoni në Formula 1 me dy makinat gjermane në vendet e para ku Lewis Hamilton dominoi ne çdo metër, ndërsa Ferrari u tradhëtua nga gomat dhe strategjia e gabuar e skuadrës italiane. Vettel dhe Raikkonen i çuan gomat e makinave të tyre deri në limit dhe brenda 3 xhirove të fundit, u detyruan të hynin në bokse për të ndërruar gomat e çara dhe për ta mbyllur garën respektivisht në vendin e shtatë dhe të tretë.

Një garë pa shumë histori ajo e Silverstone përsa i përket kreut pasi ishte Hamilton që u nis nga vendi i parë dhe nuk e lëshoi asnjëherë këtë pozicion deri në xhiron e 51, ndërsa Bottas me Mercedesn tjetër zhvilloi një garë perfekte pasi rikuperoi plot 7 pozicione për t’u ngjitur në shkallën e dytë të podiumit. Start i keq për Vettel që u parakalua në metrat e parë nga Verstapen dhe pas një dueli me holanezin, 4 herë kampioni i botës e parakaloi falë kohës më të shpejtë në bokse. Gara u fut në një rrjedhë normale me Hamilton që kryesonte gjithmonë e më bindshëm por me kalimin e xhirove, Bottas fitoi terren madje parakaloi Vettel në pozicionin e tretë.

3 xhiro nga fundi kur dukej se Raikkonen e kishte siguruar vendin e dytë, goma e majtë e la në baltë duke e detyruar të futej në bokse dhe të njëjtin fat të keq pati edhe gjermani i Ferrarit, i cili nuk arriti t’i mbyllte kilometrat e fundit me gomat përtokë duke u futur në bokse dhe duke humbur pozicione të vlefshme. Gjithsesi, Vettel vazhdon të mbetet lider i botërorit por tashmë me vetëm 1 pikë diferencë nga Hamilton, ndërsa në garën për konstruktorë, Mercedes nis arratinë duke hedhur një hap të madh drejt titullit të radhës.