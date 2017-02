Simpson: Jemi të gjithë me Ranierin

Sezonin e kaluar shkruan historine ne futbollin boteror, por kete sezon Leicester nuk i ngjason aspak ekipit qe fitoi titullin e Premier League. Kampionet renditen ne vendin e 16-të me 21 pike te grumbulluara per 24 jave, dhe zerat per largimin e trajnerit Ranieri behen gjithmone e me te forta.

Megjithate mbrojtesi Danny Simpson deklaroi se italiani ka mbeshtetjen e te gjithe ekipit. 30-vjeçari pohoi se ne skuader te gjithe ishin te vetedijshem qe nuk do ta kishin te lehte kete vit, por gjithçka eshte me e veshtire se nga kishin menduar.