Sirena spanjolle për Rey Manaj

La Liga spanjolle mund të jetë një alternativë e mirë për Rey Manaj-n. Aventura e sulmuesit shqiptar te Pescara duket se ka ardhur drejt fundit, prej pakënaqësive me trajnerin Massimo Oddo. Pas analizës me stafin teknik, edhe drejtuesit e klubit janë bindur të mbyllin bashkëpunimin me 19-vjeçarin, i cili do të kthehet te Interi, skuadra që zotëron kartonin e tij.

Gjithsesi, qëndrimi te zikaltërit në këtë edicion nuk pritet të zgjasë për një kohë të gjatë, sepse te Interi po punojnë që ti gjejnë një tjetër skuadër talentit kuqezi, për të vazhduar karrierën në gjysmën e mbetur të sezonit. Përveç interesimit nga skuadrat italiane, ku emri më i rëndësishëm është Empoli, tashmë për Rey Manaj-n vjen edhe hipoteza për një transferim të mundshëm në kampionatin spanjoll.

Mediat italiane theksojnë se disa skuadra të La Ligës mund të jenë të interesuara për shërbimet e sulmuesit. Për momentin ende nuk jepen emra konkretë, megjithatë për vetë karakteristikat e lojës që zhvillohet në Gadishullin Iberik, kampionati spanjoll mund ti japë një impuls të ri karrierës së lojtarit.