Flamurtari, në stërvitje për Besëlidhjen

Humbja “in extremis” ndaj Vllaznisë në “Loro Borici” ka lënë një shije të hidhur në kampin vlonjat, ku hijet e rënies nga Kategoria vazhdojnë t’i përndjekin kuqezinjtë. Drejtuesit dhe stafi teknik i Flamurtarit kanë vendosur që skuadra të zbresë në fushë pa u mbushur 24 ora nga përballja me kuqeblutë, për të nisur menjëherë përgatitjet për çerekfinalen e kthimit të Kupës së Shqipërisë me Besëlidhjen në Lezhë. Pikërisht një kualifikim i mundshëm në gjysmëfinale, duke përmbysur humbjen e Vlorës, mund të kthejë qetësinë te Flamurtari, si dhe optimizmin për t’iu kthyer sa më parë rezultateve pozitive në kampionat.

Mezani ka drejtuar këtë të Hënë një seancë 60-minutëshe, përgjithësisht me ushtrime shkrydhëse pas ngarkesës së marrë në “Loro Borici”, ndërsa gjatë dy ditëve të ardhshme do të mendohet më në detaje për strategjinë që duhet të ndjekë skuadra për të vijuar rrugëtimin në Kupë. Edhe në sezonin 2013-2014 nën drejtimin e Ernest Gjokës, Flamurtari fitoi Kupën e Shqipërisë në finale me Kukësin, edhe pse nuk zhvilloi një kampionat për t’u mbajtur mend.