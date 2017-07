Skënderbeu stërvitet në Korcë për sfidën me St. Julia

Skënderbeu ka vendosur të qëndrojë në Korcë deri të Martën, për ta përgatitur sa më mirë takimin e kthimit me Sant Julian në Andorrë. Stafi teknik ka preferuar të stërvitet në qytetin juglindor në një klime disi më të freskët në këto ditë të nxehta. Pasi zhvilloi një seancë shkrydhëse një ditë pas fitores me Sant Julia, korcarët kanë intensifikuar përgatitjet duke i kushtuar më shumë rëndësi përgatitjes tekniko-taktike. Pas 90 minutave të para stafi teknik me në krye Ilir Dajën ka më shumë informacione për modestët nga Andorra, të cilët i befasuan bardhekuqtë me një lojën e tyre mbrojtëse.

Të gjithë prisnim goleadë nga Skënderbeu, që u mjaftua vetëm me perlën e Latifit nga goditja e lirë. Nëse 23-vjecari do të kishte shënuar nga pika e bardhë e penalltisë, ndoshta takimi do të kishte përfunduar me tjetër rezultat dhe skuadra nuk do të ndiente presion për përballjen e kthimit.

Gjithsesi trajneri Ilir Daja, është shprehur i bindur se në Andorrë Skënderbeu do ta ketë shumë më të lehtë për të shënuar, pasi Sant Julia do të tentojë të hedhë më shumë sytë nga sulmi.