Skënderbeu, Daja analizon përforcimet e reja

Në debutimin sezonal të Skënderbeut, në sfidën e turit të parë kualifikues të Europa League nndaj Sant Julias, ashtu si kishte deklaruar, trajneri Ilir Daja u mbështet kryesisht te grupi që mbylli edicionin e kaluar. Nga përforcimet e reja në merkato, titullar luajti vetëm sulmuesi Goran Vujoviç. Malazezi që zëvendësoi Hamdi Salihin kishte rastet e tij, madje shtylla i prishi festën e golit. Daja analizoi performancën e 30-vjeçarit, ndërsa kërkon që Vujoviç ti jepet edhe pak kohë të ambientohet me realitetin e ri.

Ilir Daja

Çdo lojtar do kohën e tij të përshëtatjes, qoftë me rritmin e stërvitjes, sepse vijnë nga ditë pushimi, por edhe me mënyrën e lojës, për tu koordinuar me manovrën sulmuese dhe veprimet përara portës. Vujoviç lëvizi mirë. Ka gjëra që duhet të përmirësojë në lidhje me manovrën tonë sulmuese, sepse përballë një kundërshtari me një mbrojtje të tillë, sulmuesi duhet të kërkojë gjithmonë hapësirat pas shpinës së rivalëve, qoftë për ti krijuar më tepër frymëmarrje mesfushës tonë, por edhe për të shkuar me goditje drejt portës, por edhe për veten e tij, që të shfaqet më tepër përpara portës kundërshtare.

Donjet Shkodra dhe Afrim Taku ishin dy përforcimet e bujshme të korçarëve nga kampionati shqiptar. Dy lojtarë që e nisën ndeshjen nga stoli, pavarësisht se cilësohen si element mjaft të rëndësishëm për ecurinë e Skënderbeut në Europa League. Trajneri Daja tregoi edhe arsyet e kësaj zgjedhje teknike, duke mos e vendosur asnjëherë në diskutim kualitetin e tyre.

Ilir Daja

Taku do të thoja që veproi drejt në lojë, edhe pse nuk ka ritmin e duhur. Është një lojtar që ka eksperiencë të mirë dhe si ndeshje e parë besoj që bëri një prezantim të mirë. Donjet Shkodra është ende në fazën e rikuperimit fizik dhe kjo ishte arsyeja përse minutazhi që i dhamë ishte i pakët.