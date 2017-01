Skënderbeu, Daja kërkon vazhdimësinë

Skënderbeu po punon me kapacitet të plotë në prag të sfidës së javës së 19 të Kategorisë Superiore kundër Flamurtarit në Korçë. Skuadra juglindore zbriti në ambjentet stërvitore të kompleksit “Tropikal” në urdhrat e trajnerit Ilir Daja që vazhdon të presë dhurata nga merkatoja e dimrit për të forcuar sa më shumë grupin aktual. Me ekipin nuk janë bashkuar ende dy nigerianët Charls dhe Barnie Eko. Ata aktualisht ndodhen në Turqi në pritje të vizave për t’u bashkuar sa më shpejt me Skënderbeun pasi morën dritën jeshile nga trajneri kryeqytetas gjatë fazës përgatitore të Antalyas. Në mikrofonin e Supersport, Daja u ndal fillimisht te sfida delikate kundër skuadrës vlonjate këtë fundjavë, duke bërë edhe një përmbledhje të punës së bërë gjatë deri në këto momente.

“Janë bërë dy ndeshjet e fazave të para ku kemi humbur dhe kemi fituar. Kemi përballë një kundërshtar shumë të vështirë dhe jemi shumë të përqëndruar për të zhvilluar një ndeshje të bukur përballë tifozëve tanë. Për kohën që kam pasur në dispozicion jam shumë i kënaqur, por deri në fund të merkatos pres edhe një sulmues tjetër për të rritur forcën sulmuese përpara portës”.

Në vijim, Daja thekson se James do të vazhdojë të jetë pjesë e Skënderbeut të paktën deri në merkaton e verës, ndërsa shton se nuk ka marrë ende një vendim për largimin e lojtarëve të mundshëm të grupit aktual, pavarësisht emrave të shumtë të lakuar ditët e fundit në media. Për Dajën, rumuni Predescu do të jetë një forcë e shtuar, ndërsa intervistën e tij ai e mbyll me optimizëm.

“I kemi të gjitha mundësitë për të bërë një rrugëtim pozitiv. Do të kërkojmë vazhdimësinë gjatë pjesës së dytë të sezonit”.