Skënderbeu-Flamurtari, sfida e “luksit”

Trajner i ri, aspirata të reja për të harruar atë mbyllje të shëmtuar të viti 2016 me humbjen në Korçë ndaj Partizanit. Skënderbeu i Ilir Dajës me ambicje të reja nuk i ka ulur armët edhe pse 4 pikë larg nga vendi i parë. Bardhekuqtë presin të shtunën në stadiumin e qytetit të Korçës, Flamurtarin, një kundërshtar aspak komod. Ajo humbje 2-0 në Vlorë vazhdon të djegë në kampin e kampionëve, të cilët kanë bërë një merkato të menduar mirë për të mos prishur ekujlibrat e grupit aktual. Trajneri Daja dhe stafi i tij kanë preferuar të punojnë me grupin aktual, por vlera e shtuar mund të jetë rumuni Predescu, i cili konsiderohet si pasardhësi i Bledi Shkëmbit. Ndërkohë, në kampin vlonjat, objektivi kryesor është mbijetesa, kjo edhe për shkak të problemeve që nuk kanë aspak lidhje me futbollin që tronditën grupin vlonjat në dy fazat e para.

Gjithsesi, sfida e së shtunës në Korçë tërheq jo pak vëmendjen për shkak të rivalitetit të ashpër të dy skuadrave gjatë viteve të fundit por edhe cilësisë në organikat respektive. Flamurtari i vendit të 7 ka shënuar 20 gola, plot 4 më shumë se Skënderbeu që vazhdon të jetë në kërkim të formulës së saktë të golit. Skuadra kampione vazhdon të vuajë në fazën e sulmit dhe ky është problemi me të cilin ka punuar më shuymë trajneri Daja, i cili merr përsiupër detyrën e vështirë për të ringritur një grup që në fund të vitit 2016 dukej pa busull. 3 pikë me shumë peshë do të jenë në lojë të shtunën në Korçë, aty nga ku do të rinisë rrugëtimi i kampionëve në kërkim të titullit, Famurtari është pengesa e parë ndoshta edhe kundërshtari që do të tregojë forcën e vërtetë të Skënderbeut.