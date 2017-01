Skënderbeu i Ilir Dajës e nis me fitore

Nis me fitore aventura e Ilir Dajës te Skënderbeu. Kampionët edhe pse vuajtën u imponuan 1-0 ndaj Flamurtarit falë një goli të vonë të Jashanicës. Skënderbeu arrin në kuotën e 35 pikëve Partizanin edhe pse Dajës ju desh të bënte zëvendësimet e pjesës së dytë për ti ndryshuar tempin skuadrës.

E niste në fakt me formacionin tipik të Agostinellit trajneri kryeqytetas , i vetmi ndryshim Plaku në vend të Salihit në qendër të sulmit me James dhe Latifinnë vijën e parë. në qendër të mbrojtjes Radas e Jashanica me Osmanin në stol. Krahë fringo të rinj me Mersinin e Jakovljevic në mbrojtjen e Flamurtarit të reduktuar nga mungesat me Bushic në vend të Danilo Alves në qendër të sulmit dhe Fazliun e Galic nga krahët. I Plakut sinjali i parë i takimit, me inisiativën në krahun e Skënderbeut. Në minutën e 6 James me një pasim të bukur nxjerr në zonë Latifin por reagon si duhet Frashëri. Tenton vetë 4 minuta më pas nga distanca nigeriani që i duhet të rregullopjë shënjestrën. Paës cerek ore lojë Flamurtari nis të shfaqet përpara, me Astrit Fazliun që rrëmben një top dhe futët në zonë por finalizimi lë për të dëshiruar me topin që shkon në duart e Frashërit. Në të 24 rrezikon shumë Radas, i shqetësuar nga Bushic në largimin e topit që shkon pak sipër traversës së Shehit. Gabon edhe telushi menjëherë më pas duke i dhuruar një top fantastik Plakut që humbet një penallti në lëvizje. Nuk duket shumë në pjesën e parë dora e Ilir Dajës, në minutën e 38 rasti është sërish për Fazliun që kalon në driblin Vangjelin dhe godet në zonë, por pa shënjestruar portën. Mbyllet kështu pjesa e parë ndërsa në fillimin e së dytës është James që me goditjen e tij me kokë detyron Stivi Frashërin të zgjatet në maksimum për të devijuar në këndore. Skënderbeu mbetet në kërkim të golit me Flamurarin që i reziston presionit (min 25) me shpresën për të përfituar në kundërsulm dhe rastin ideal e ka në minutën e 59 me Astrit Fazliun që gjendet i vetëm në zbritjen e tij por e djeg në sprint James për ndërhyrjen vendimtare në momentin e fundit. Ilir Daja përpiqet të rikuperojë fut në lojë Predeskun (58.51), e pak më vonë edhe Gavazajn për në vend të Nimagës e Plakut, por Flamurtari ka dhe një rast tjetër tyë shkëlqyer me Galic që ndalet vetëm nga traversa me Shehin e mposhtur në minutën e 65. Gjithsesi ndryshimet japin impulsin e duhur te Skënderbeu, është një krosim i Gavazajt që fton në roveshatë spektakolare James në të 73 kur Bruno Telushi vesh kostumin e shpëtimtarit të Flamuryarit, të jashtëzakonshme edhe penelatat e rumunit që nxjerr James vetëm për vetëm me portierin pak më vonë. Gjithsesi ndeshja merr drejtim vetëm në minutën e 86, në një goditje standarte vjen krosi perfekt nga Radas dhe prekja fitimitare e Jashanicës.

Festojnë më në fund tifozët korcarë kanë gjetur goleadorin që nuk prisnin te Jashanica që vendos një fitore që vlen ar. Nuk ka më kohë për reagimin e Flamurtarit. Përfundon 1-0 për Skënderbeun që rikthehet të buzëqeshë me Ilir Dajën.