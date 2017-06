Skënderbeu, Ibraimi “ëndrra” e verës

Skënderbeu, një kantier i hapur ndërtimi. Pas sezonit të dështuar ku ish kampiuonët nuk arritën asnjë objektiv, trajneri Ilir Daja synon të bëjë një revolucion në skuadër dhe gjithcka do të nisë nga sulmi. Goditja e madhe e Skënderbeut në merkaton e verës mund të vijë nga vendi fqinjë, Maqedonia. Bëhet fjalë për sulmuesin shqiptar të Shkëndijës së Tetovës, Besart Ibraimi. Bomberi i ekipit tetovar dhe i Kombëtares së Maqedonisë është vënë në radarët e klubit korçar që kërkon ta transferojë në Kategorinë Superiore për t’i dhënë rolin e violinës kryesore në sulmin e bardhekuqve pas largimit të Hamdi Salihit.

30-vjeçari Ibraimi që aktivizohet që prej dy sezonesh me Shkëndijën ka një eksperiencë të madhe ndërkombëtare dhe është ai emri i duhur për të rindërtuar repartin ofensiv të Skënderbeut që gjithashtu ka hequr dorë edhe nga sulmuesi Ogunjimi, i cili zhgënjeu në sezonin e tij të parë me korcarët ku u aktivizua vetëm në 6 ndeshje. Emra të tjerë që synon të afrojë Skënderbeu në këtë merkato janë edhe mesfushori Afrim Taku edhe pse do të duhet pakmë shumë kohë për të mësuar më shumë në lidhje me këtë pistë, ndërsa mbrojtësi Bruno Dita mund të zyrtarizohet pas disa ditësh. Skënderbeu synon të nisë një kapitull të ri duke mbyllur faqen e suksesshme pas 6 titujve rresht, ndërsa trajneri Ilir Daja kërkon të lerë gjurmën e tij në qytetin që gjatë dekadës së fundit ka dominuar futbollin shqiptar.