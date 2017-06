Skënderbeu, miqësore me nënkampionët e Hungarisë

Skënderbeu do të zhvillojë këtë të enjte në Slloveni, ku vijon përgatitijet për ndeshjen e Europa Leagues, miqësoren e dytë të fazës përgatitore dhe si kundërshtar ka përzgjedhur ekipin nënkampion të Hungarisë, Videoton. Pas testit të humbur 3-2 me skuadrën sllovene NK Sampion, staf teknik ka vendosur ta shtojë dozën e ngarkesës fizike dhe jo rastësisht në miqësoren e radhës shkalla e vështirësisë do të jetë edhe më e lartë.

Kjo ndeshje që do të luhet në orën 17:30, në stadiumin Gornja Radgona. Skënderbeu ndodhet prej disa ditësh në tokën Sllovenë për të qenë gati për ndeshjet e Europa Leagues. Më datë 19 qershor, korcarët do të mësojnë emrin e kundërshtarit në raundin e parë, të avantazhuar nga fakti se ndodhen në fazon e skuadrave favoritë. Si rrjedhojë e pjesëmarrjeve të njëpasnjëshme në Champions League, madje duke u kualifikuar deri në fazën e grupeve të Europa Leagues, Skënderbeu është e vetmja skuadra shqiptarë që favorizohet nga shorti në raundin e parë.