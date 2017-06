Skëndërbeu mundet në testin e dytë miqësor

Skëndërbeu regjistron një tjetër humbje në testin e dytë miqësorë. Në pritje të nisjes së turit kualifikues së Europa League, bardhekuqtë janë mundur me rezultatin 1-0 në miqësoren e zhvilluar në Slloveni, me skaudrën hungareze, Videoton. Për Skëndërbun ishte Nazmi Gripshi ai që në minutën e 24 me goditjen e tij preku traversën e portës së kundërshtarit, ndërkohë që vetëm një minutë më pas Gavazaj pati një mundësi shumë të mirë për të kaluar në avantazh, por pa mundur dot ta dërgonte topin në fundin e rrjetës.

Fraksioni i dytë i takimit ishte Videoton që u shfaq më kërkues, ndërsa në 59 ishte Shcepovic ai që dërgoi skuadrën hungareze në epërsi. Formacioni i trajnerit të korcarve, Iliri Daja ishte i përbërë nga Olsi Teqja blerja më e rë e bardhekuqve, Osmani, Vangjeli, Jashanica, Abazi, Buruno Dita një tjetër afrim në radhët e skuadrës gjatë këtyre ditëve, Muzaka, Nimaga, Gavazaj, Gripshi dhe Plaku. Kjo është humbja e dytë për Skënderbeun, pas asaj të regjistruar më datë 12 Qershor, ndaj sllovenëve të Sampion me rezultatin 3-2.