Skënderbeu ndaj St.Julia, Daja e Shehi optimistë

Optimizëm për të shkuar larg në Europë. Te Skënderbeu janë të bindur se kanë kualitetin dhe eksperiencën e duhur për të synuar një ecuri mbresëlënëse në këtë edicion të Europa League. Duke nisur nga ndeshja e kësaj të enjteje, përballë modestëve të Sant Julia nga Andorra. Megjithatë, trajneri Ilir Daja provon të largojë euforinë.

‘Do të startojmë me një pjesë të mirë të futbollistëve që përfunduar kampionatin e vjetshëm, ndeshjen e turit të parë të Europa League. Kemi marrë ritmin e duhur në këtë fazë përgatitore dhe mendoj që në këtë ndeshje të parë grupi është në gjendje për të startuar pozitivisht turin e parë të eleminatoreve të Europa League. Nuk kemi informacione për ekipin kundërshtar. Informacionin do të mundohemi ta marrim nëpërmjet lojës, pra përveç që do të kërrkojmë t’i imponojmë lojën tonë kundërshtarit, në të njëjtën kohë do të mundohemi të studiojmë edhe lojën e kundërshtarit, pasi ai informacion që kemi është shumë i limituar. Nëse ne do ta respektojmë kundërshtarin maksimalisht, nëse do të tregojmë në fushë atë që kemi treguar në fazën e katërt, besoj që kualifikimi do të jeni i joni. Por në futboll gjithmonë më e rëndësishme është ajo që ekipi prodhon në fushën e lojës. I kemi kualitetet i kemi mundësitë, e kemi eskperiencën. Pothuajse kemi edhe grupin e plotë dhe këto na bëjnë që të jemi të favorizuar, por duhet të jemi të përqëndruar maksimalisht.”

Drejtuesi i stolit beson te skuadra që drejton, ndërsa i jep kohë afrimeve të merkatos që të përshtaten me ekipin.

“Lojtarët e afruar nuk kanë pasur kohën e mjaftueshme për të’u përshtatur me ekipin. Sigurisht që kualitetet e tyre janë të padiskutueshëm. Natyrshëm ky ekip ka eksperiencën e vet, ka një rrugëtim të mirë në kompeticionet e Europës. Ne duhet t’i shikojmë gjërat hap pas hapi në mënyrë që të ecim sa më larg të jetë e mundur. Politika e klubit është ndërtuar në dy drejtime Europë dhe kampionat. Tani starton europan dhe koha në dispozicion nga mbarimi i kampionatit ishte shumë e shkurtër dhe kemi menduar që merkaton ta ndërtojmë në dy drejtime, fillimisht të plotësojmë nevojat emergjente, mangësitë që patëm nga kampionati i vjetshëm dhe të mbushim largimet dhe më pas duke qenë se koha do të jetë më e madhe në dispozicion, mund të mendojmë edhe për kampionatin. Padyshim që baza e ekipit do të jetë kontigjenti që kemi tani.”

Për kapitenin Orges Shehi, që duket i bindur të luajë edhe për një sezon, korçarët duhet të mbeten të përqendruar te Sant Julia pa menduar për rivalin e turit të ardhshëm, Kairatin apo Atlantas.

“Vazhdoj t’i qëndroj këtij mendimi dhe ata njerëz që më qëndrojnë pranë, besoj se e dinë vendimin tim. Por kjo nuk është e rëndësishme në këtë moment. Ajo që është e rëndësishme është fakti që Skënderbeu duhet të vazhdojë rrugën e nisur. Në futboll është shumë e rëndësishme e tashmja dhe tani duhet të prqëndrohemi vetëm te Sant Julia, pa menduar për takimet e tjera. Në futboll ç’do kundërshtari që ke përballë sado i vogël që të jetë gjithmonë kërrkoj përqëndrim. Në Europë përballje të tilla për të kalur një tur duhet të japësh maksimumin dhe të kesh vlerësim maksimal për kundershtarin.”

Portieri foli edhe për vendimin e Etikës, që i hoqi Skënderbeut titullin e dy sezoneve më parë. Sipas Shehit, skuadra i ka fituar gjashtë kampionate në fushë, ndërsa ai vendim nuk ka ndikuar te grupi.

“Unë mendoj që ai vendim nuk ka lënë gjurmë, pavarësisht se nuk na vjen mirë kur na hiqen tituj që ne i kemi fituar në fushën e lojës. Ne jemi kampion prej gjashtë vitesh dhe kjo është e rëndësishme. Tani duhet të fokusohemi te e ardhmja dhe këtë do ta bëjmë duke qenë të përqëndruar në çdo ndeshje.”