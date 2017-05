Skënderbeu, një “tabu” para misionit titull!

Fitorja e 6 radhazi në kampionat, e teta bashkë me dy ndeshjet e Kupës, Skënderbeu shkon ashtu sic duhet në finalen e sezonit, Ilir Daja ka ditur të gjejë mekanizmat e duhur të një skuadre që shihej drejt një abdikimi të parakohshëm në një sezon të vështirë për Skënderbeun, por që tani është në luftë të plotë për titullin. Ndaj Teutës u panë të korrigjohen edhe gabimet e shfaqura ndaj Vllaznisë, megjithëse ndonjë peng edhe mund të egzistojë për rastet e shpërdoruara. Ecuria pozitive ka rikthyer te kampionët besimin dhe shpresën, Skënderbeu është aty, në garë për të mbrojtur titullin, por për tja dalë i duhet të thyejë edhe një tabu të rëndësishme, atë të mungesës së fitoreve përballë rivalëve direktë. Kalendari thotë një përballje me Tiranën në shtëpi, Kukësi në transfertë dhe më pas përballja me Partizanin në Korcë. te Skënderbeu shpresojnë që të jetë ajo finalja e titullit, por më parë duhet të kalojnë një provë të vërtetë force edhe në aspektin moral. Tirana pavarësisht gjendjes në të cilën ndodhet është një kundërshtar që i ka hapur jo pak punë. Ironi e fatit ishte pikërisht Daja në drejtimin e bardhebluve që i mori një fitore Agostinellit në fazën e parë, me ato 3 pikë Skënderbeu do të kishte tjetër kuotim, ndërsa edhe në përballjen e fundit në kryeqytet, bardheblutë ndalën në barazim 2-2 korcarët që ju desh të ndiqnin pasi u surprizuan nga goli i shpejtë i Edeh dhe më pas ai i Hoxhallarit.

Gjithsesi në Korcë Tiranën këtë vit e kanë mundur 2-0 dhe ky është një motiv më shumë për të shpresuar. Transferta me Kukësin ndërkohë është vërtet një mal për tu ngjitur. Këtë edicion Skënderbeu u mund 2-0 në Zeqir Ymeri, i ka barazuar dy takimet në shtëpi ndaj Kukësit, dhe në qytetin verilindor nuk fiton prej më shumë se dy vjetësh, që nga fundi i prillit të 2015-ës. Në fund sfida me Partizanin, te Skënderbeu synojnë që të arrijnë në atë përballje me jo më shumë se dy pikë diferencë, ndryshe titulli shkon për të kuqtë por përballja me ta do të jetë një mision më vete, Partizani e ka mundur 2 herë Skënderbeun këtë sezon ndërkohë që përballja e fazës së parë përfundoi në barazim, padyshim në kampin korcar ka ende shumëkeqardhje për disfatën e fundit në Selman Stërmasi pas një pjese të dytë të dominuar, por tani ajo është e kaluara, Skënderbeu shikon përpara, kërkon titullin, dhe për t’ja dalë, matematika thotë se i duhet të fitojë përballë rivalëve direktë, përndryshe, një titull pa mundur Kukësin e Partizanin nuk do të kishte shumë kuptim as në aspektin moral.