Skënderbeu pret Laçin, për 3 pikë dhe për të bindur me lojë

Pas dy fitoreve të vuajtura me Flamurtarin dhe Korabin, tani Skënderbeu përballet me Laçin. Në sfidën e kësaj të shtune në orën 14:00, objektivi i korçarëve mbetet fitorja, por një detyrim është edhe loja e mirë. Pavarësisht se kanë marrë maksimumin e pikëve, duke ruajtur hapin e rivalëve për titullin, kampionët në fuqi vazhdojnë të zhgënjejnë me paraqitjet e tyre. Skuadra e Dajës shfaq problemet e vjetra: nga loja makinoze dhe e parashikueshme për kundërshtarët, performancat nën nivelin e pritur nga lojtarët kryesorë dhe vështirësia në gjetjen e golit. Laçi është një kundërshtar aspak komod, mbi të gjitha prej rritjes së cilësisë në merkaton e dimrit.

Kurbinasit kanë koleksionuar dy fitore radhazi në Kategorinë Superiore në vitin 2017, ndërsa Skënderbeu i ka të qarta vështirësitë, mbi të gjitha edhe prej përballjes së parë në çerekfinalet e Kupës së Shqipërisë. Ajo ndeshje përfundoi në barazim 1-1, me Tefik Osmanin të rikthyer në rolin e mesfushorit, që barazoi në kohën shtesë avantazhin e Laçit me Kanapari-n. Për më tepër korçarët duhet të bëjnë llogaritë me një skuadër që kërkon dëshpërimisht pikë në kampionat për t’iu larguar zonës së rënies nga kategoria. Një element për tu mos nënvlerësuar është rreziku që paraqitet nga ish-lojtarët Serxhinjo dhe Bruno Lulaj, që kërkojnë të tregojnë vlerat e tyre pas huazimit te Laçi, por edhe sulmuesi ganez, Emmanuel Mensah, që ka mahnitur me paraqitjet e tij.

Për tre pikët dhe për të bindur me lojë. Laçi është një kundërshtar aspak komod, por njëkohësisht edhe mundësia më e mirë për Skënderbeun që të rikthehet i frikshëm dhe ti japë një sinjal në distancë rivalëve për titull.