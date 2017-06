Skënderbeu, Vujoviç firmos në Slloveni

Goran Vujovic është përforcimi më i ri i Skënderbeut. Korçarët kanë mbyllur akordin dhe detajet financiare me sulmuesi malazez, ndërsa zyrtarizimi është thjesht formalitet. Kontrata nuk është firmosur për faktin se vulat e klubit janë marrë nga drejtuesit e ekipit në Slloveni, aty ku ekipi po zhvillon fazën përgatitore. Për këtë arsye, Vujovic do ti bashkohet ekipit në Roganska, ku pasi të hedhë firmën në kontratë do t’i bashkohet grupit në stërvitje.

Një tjetër përforcim pritet të jetë edhe Haris Handzic. Skënderbeu ka arritur akordin parimor edhe me sulmuesin boshnjak, me një të kaluar të Debreceni. Edhe 26-vjeçari pritet ti bashkohet ekipit në fazën përgatitore. Këta janë dy emrat konkretë në merkaton e korçarëve, ndërsa nga burime pranë klubit mësohet se trajnerit Ilir Daja ka refuzuar të paktën 30 futbollistë që i janë paraqitur si kandidatë të mundshëm për një vend në skuadër.

Shkurorëzimi pas gjashtë titujve radhazi dhe humbje në finalen e Kupës së Shqipërisë ishin sinjal i mbylljes së ciklit fitues të Skënderbeut. Tashmë kërkohet kujdes, për të gjetur të tjerë elemëntë cilësorë për të nisur një cikël të ri. Dy goditje të rëndësishme ishin afrimet e Donjet Shkodrës dhe Bruno Ditës, megjithatë prej largimeve të emrave si Salihi e Orelesit, por edhe Fukui, Idrizaj, Ogunjimit dhe Predescut, korçarët vijojnë të mbeten mjaft aktivë në merkato.