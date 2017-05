Skënderbeu, Shehi: Titulli varet vetëm nga ne

Me vendin e dytë në renditje dhe diferencën prej vetëm një pike nga Kukësi kryesues, Skënderbeu ka shansin që në këtë fundsezoni të realizojë përmbysjen e madhe. Kapiteni Orges Shehi ka besim në arritjen e këtij objektivi, madje beson se për mënyrën si rrodhën ngjarjet, triumfi varet vetëm nga korçarët.

Jemi më të qetë. Normalisht kur rivalët ishin të shkëputur me pikë shpresonim që ata të ndaleshin, perveçse të fitonim ne. Pas barazimit të kundërshtarëve në ndeshjen direkte, tashmë gjithçka varet nga këmbët tona ndaj na duhet ti fitojmë të gjitha ndeshjet e mbetura. Kampionati varet vetëm nga ne. Gjithsesi, nuk mendojmë për rivalët, ndeshja e radhës është mjaft e rëndësishme për ne. Ndeshjet i marrim një e nga një.

Skënderbeu ka kalendarin më të vështirë nga të gjithë pretendentët për titull. Dueli i kësaj të henë me Tiranën, një rival historik që bëhet edhe më i rrezikshëm sepse kërkon dëshpërimisht pikë që do ta largonin nga zona e rënies nga kategoria. Më pas për të vijuar me dy sfidat direkte nndaj Kukësit dhe Partizanit. Por, lajmi i mirë për trajnerin Ilir Daja është se përveç Shehit që kaloi gjendjen gripale, në dispozicion të ekipit pritet të rikthehen edhe Salihi, Vangjeli, Osmani dhe Predescu.

Pavarësisht pikëve dhe pozicioneve në rënditje mendoj se është një ndeshje mjaft e fortë, pasi kemi përballë një kundërshtari që gjithmonë na ka vendosur në vështirësi. Mendoj që pozicioni që ka në rënditje nuk i shkon për shtat edhe për shkak të organikës që ka. Ndeshje e rëndësishme që kërkon impenjim dhe vlerësim maksimal. Besoj se do të jetë një ndeshje e bukur dhe e luftuar nga të dyja skuadrat. Gabim nesë e shohim 3-pikëshin të lehtë, duhet të mobilizohemi 100 për qind.