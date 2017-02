Skënderbeu, tani fillon prova e vertete

15 pikë në 5 ndeshje, te Skënderbeu nuk kanë pse të qahen për rendimentin nën drejtimin e Ilir Dajës. Skuadra ka kaluar me sukses Flamurtarin, Korabin, Lacin, Luftëtarin, dhe Vllazninë. Natyrisht që ka më shumë optimizëm për këtë fillim të ri, edhe pse në fakt prova e vërtetë vjen pikërisht tani dhe këtë e vërtetojnë edhe shifrat e fillim sezonit. Edhe me Agostinellin fillimi ishte i tillë, pikë të plota në pesë javët e para, madje 6 javët e para pavarësisht ndonjë skepticizmi që kishte filluar të shfaqej në lidhje me lojën. Këtu Skënderbeu i Dajës është ndryshe, në të vërtetë edhe pse kundërshtarët kanë qenë të njëjtët nuk mund të thuhet e njëjta gjë për formën e tyre, kështu e sigurt është që Laci i fillim sezonit ndryshon si nata me ditën me atë të tanishmin, dhe kjo padyshim vlen edhe për Luftëtarin që nga një surprizë është kthyer në realitet, apo edhe fakti që tjetër gjë është të luash me Vllazninë në Shkodër dhe tjetër në Korcë.

E njëjta gjë vlen edhe për kundërshtarin e radhës, Teutën, ajo e formatit Magani ka një ecuri krejt tjetër nga Teuta e trajnerëve italianë të fillim sezonit. Megjithatë për Skënderbeun malorja e vërtetë, fillon pikërisht tani. Në radhë janë Teuta dhe pastaj një përballje me Tiranën në kryeqytet, sfida në shtëpi me Kukësin, dhe pastaj një rikthim në Tiranë për tu përballur këtë herë me Partizanin. 4 ndeshje vendimtare që mund të thonë shumë për misionin e mbrojtjes së titullit, natyrisht që Daja do të kërkojë të bëjë ndryshe nga Agostinelli, një Deja Vu e fazës së parë, do të ishte pothuajse fatale për kampionët.