Skënderbeu-Teuta, një “derbi” me aromë deti

Pas 5 sukseseve radhazi në kampionat, ku 3 prej tyre i ka regjistruar në shtëpi, Skënderbeu do të ketë një tjetër test të vështirë, po përpara publikut të vet. Në Korcë do të udhëtojë Teuta një skuadër që gjithmonë ka ditur t’i hapë punë kampionëve në fuqi. Një 90 minutësh që në fakt është konsideruar si një derbi, duke patur parasysh se të dyja skuadrat pikën e grumbullimit e kanë në Durrës. Rezidenca e Djemve të Detit është kompleksi Florida ndërkohë që për Ujqërit e Dëborës është kompleksi Tropikal. Vetëm 1 km është distanca ndërmjet tyre dhe pothuajse gjatë të gjithë sezonit ndajnë mes tyre aromën e detit. Për të mos harruar që tek korcarët aktivizohen disa ish futbollistë të Teutës, duke nisur me kapitenin Orges Shehi për të vijuar me Tefik Osmanin si dhe të riun premtues Nazmi Gripshi.

Madje kalimi i 19 vjecarit drejt Skënderbeut shihet si një pazar i mirë për të dyja klubet, të cilat dëshirojnë të përfitojnë nga cilësitë e futbollistit. Megjithatë të gjithë këto faktorë nuk e ulin aspak agresivitetin e këtij dueli, që kulmin e arriti në sezonin 2011-2012 kur Skënderbeu fitoi titullin kampion në javën e fundit me vetëm një pikë diferencë ndaj Teutës. Tradita është ruajtur, teksa këtë sezon kampionët kanë arritur të fitojnë në fazën e parë falë një goli në shtesë nga Bakary Nimaga, ndërsa në Niko Dovana në fazën e dytë ekipet janë ndarë në barazim pa gola.