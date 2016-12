Skënderbeu tre miqësore në Antalia

Tre miqësore me rivalë cilësorë, për të matur forcat përpara startit të gjysmës së dytë të sezonit. Klubi i Skënderbeut zbardhi një pjesë të axhendës për fazën përgatitore, që skuadra do ta zhvillojë nga data 6 deri më 17 Janar në Antalia. Për herë të parë në këto vitet e fundit, korçarët nuk do të grumbullohën në Austri për të zhvilluar grumbullimin stërvitor, por tashmë është preferuar që faza të kryhet në tokën turke.

Gjatë 11 ditëve në Antalia skuadra do të akomodohet në hotelin “Titanic”, një prej rezidencave më në zë, e cila garanton kushtet më të mira të qëndrimit, por edhe të përgatitjeve për skuadrën dhe stafin teknik, ku përveç fushave stërvitore ka edhe fusha golfi. Përveç stërvitjes, klubi i Skënderbeut ka përcaktuar edhe tre ndeshje miqësore. Testi i parë do të jetë ai përballë Bursaspor-it, më datën 8 Janar, që është një prej skuadrave më në formë të Superligës turke në këtë sezon.

Më datë 13, korçarët do të luajë ndaj azerëve të Sumqayit, që pas pjesës së parë të kampionatit luftojnë për një vend në kupat e Europës. Ndeshja e fundit dhe një tjetër test shumë i rëndësishëm do të jetë ai ndaj Qarabag-ut të kapitenit të Kombëtares Ansi Agolli. Dueli me tre herë kampionët radhazi të Azerbajxhanit do të luhet më 15 Janar në orën 17:00.