Skënderbeu zgjedh Korçën, stërvitje në temperatura normale

Skënderbeu nuk ka kohë për festë pasi një tjetër sfidë e dyfishtë e pret skuadrën e Ilir Dajës në Europë pas kualifikimit në fazën e tretë të Europa League. Ekipi korçar ka nisur punën për duelin e parë kundër çekëve të Mlada Boleslav që do të luhet në datën 27 Korrik. Drejtuesit e skuadrës me trajnerin Ilir Daja kanë zgjedhur që fazën përgatitore përpara këtij dueli ta zhvillojnë në qytetin e Korçës për të evituar temperaturat e nxehta të verës. Ky është një avantazh i madh për skuadrën juglindore që po vazhdon stërvitjen në kushte optimale në një kohë që temperaturat e larta kanë përfshirë gjithë vendin tonë.

Në këtë mënyrë, Skënderbeu mund të punojë i qetë për të qenë gati në prag të duelit të radhës në Europë ku kërkon një tjetër kualifikim në fazën e grupeve të Europa League pas suksesit ndaj Kairat Almaty. Dy ditë përpara ndeshjes ekipi do të udhëtojë drejt Selanikut dhe më pas me avion drejt Stambollit ku do të imbarkojë në një tjetër avion drejt Çekisë ku në datën 27 Korrik ora 18:00 do të luajë aktin e parë dhe një nga ndeshjet më të rëndësishme në arenën europiane.