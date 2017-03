Solano, skiatori që nuk kishte parë asnjëherë dëborë

Të jetosh në Karaibe dhe të zgjedhësh të bëhesh skiator. Ky është rasti i Adrian Solanos, i vetmi person në Venezuelë që vendosi të praktikojë disiplinën e “cross county” në ski, edhe pse në jetën e tij nuk e kishte prekur asnjëherë dëborën.

23-vjeçari ishte përfaqësuesi i vetëm i Venezuelës në Botërorin e Lahtit, të zhvilluar në Finlandë dhe paraqitja e tij nuk kaloi pa u vënë re. efekt ////

Adrian Solano u stërvit për herë të parë në dëborë vetëm një muaj përpara kampionatit botëror dhe duke e parë në pistë, në garën klasike të 10 kilometrave distancë është e pamundur të mos qeshësh. Skiatori venezuelian mbante numrin 1 në garë dhe ishte hera e parë që binte në kontakt me dëborën. Paraqitja e tij në Lahti e shndërroi menjëherë në heroin e internetit, me njerëzit që vlerësuan këmbënguljen, por e kishin të pamundur të mos qeshnin me imazhet e veçanta.