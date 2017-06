Sormani “shtyu” Ramadanin drejt Danimarkës

Zbulohet arsyeja e transferimit të Ylber Ramadanit në Danimarkë te skuadra e Vejle BK. Pak ditë pas transferimit të mesfushorit në kampionatin nordik, zyrtarizohet edhe emri i pankinës së suadrës së Veljes që është një njohje e vjetër e Ramadanit. Bëhet fjalë për ish trajnerin e Partizanit, Adolfo Sormani. Ish timonieri i të kuqve duket se ka vendosur objektiv transferimin e lojtarit të kombëtares shqiptare të 21-vjeçarëve, duke bindur Partizanin. Sormani e ka nisur karrierën si trajner në vitin 2003 dhe për 4 muaj ishte në krye të stli të të kuqve.

Gjatë seznit të shkuar ai drejtoi skuadrën në kupat e Europës ndërsa aventura e tij në Shqipëri u mbyll pas 4 muajsh. Pas largimit nga Tirana ai u emërua në postin e zv/trajnerit te kinezët e WH Zall ku punoi deri në muajin Mars të këtij viti. Me zyrtarizimin e tij te Velje ai do të ketë në dispozicion një nga mesfushorët më të mirë të Kategorisë Superiore si Ylber Ramadani, të cilin e konsideronte një pikë referimi edhe në kohën kur ai drejtonte skuadrën e Partizanit.

21 vjecari nga Ferizaj ka nënshkruar një kontratë 2 vjecare me opsion rinovimi për një të tretë me klubin që militon në kategorinë e parë të futbollit në Danimarkë. Në këtë mënyrë, Ylber Ramdani ka arritur të bëjë hapin e madh për të kaluar nga futbolli shqiptar drejt perëndimit, teksa këtë edicion me fanellën e Partizanit ka luajtur në 32 ndeshje të kampionatit, duke qënë një nga lojtarët më të rëndësishëm për të kuqtë e kryeqytetit. Gjithashtu mesfushori 21 vjecar ka arritur të jetë pjesë e përfaqësueses shpresa të Shqipërisë, madje ndaj Estonisë në Elbasan Arena prova e tij ka qënë e jashtëzakonshme.