Fiorentina me shumë mundësi do ta humbasë Paulo Souzan për sezonin e ardhshëm. Raportet mes trajernrtit portugez dhe drejtuesve nuk janë aq të mira ndërsa edhe kontrata që skadon në qershor nuk duket se do tërinovohet. Wolfsburgu është ekipi që po insiston më shumë për ta marrë për sezonin e ardhshëm 46-vjeçarin i cili mund të zgjidhë problemet e klubit gjerman. Sousa është në sezonin e tij të dytë te Fiorentina dhe jo pak herë ka patur përplasje me klubin për merkaton dhe rezultatet e skuadrës.