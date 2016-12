Spal-Bari ndahen ne paqe

Spal nuk arriti të ngjitet për një mbrëmje në krye të Serisë B italiane pasi barazoi 1-1 në transfertë me Barin. Në takimin e luajtur në “San Nicola”, dy skuadrat që kanë ambicie për t’u ngjitur mes më të mirave të futbollit italian ndanë pikët mes tyre pas një sfide që pati një fund të drejtë me të dyja ekipet që ishin të barabarta në cdo aspekt. Spal, që vinte pas fitores me Ternanën në fundjavë kërkonte një tjetër sukses dhe përballë Barit bëri gjithcka mirë në pjesën e parë duke marrë madje dhe epërsine falë një 11-metërshi të shndërruar në gol nga Antenucci në minutën e 36-të.

Në pjesën e dytë Spal ishte paksa më kërkuese megjithatë golin e gjeti Bari, që arriti të barazojë shifrat me Manieron në të 62-tën.

Të dyja ekipet u duk se u kënaqën me këtë pikë duke mos rrezikuar shumë portat respektive, aq sa deri në fund rezultati nuk ndryshoi me Spal që vazhdon të jetë në vendin e 3-të ndërsa Bari sërish shumë pranë zonës së play-off për në Serie A.