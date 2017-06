Spalleti për dy sezone te Interi

Gjithçka duket e finalizuar, Luciano Spalletti do të marrë drejtimin e Interit pas eksperiencës 2-vjecare me skuadrën e Romës. Trajneri italian ka gjetur gjuhën e përbashkët me drejtuesit e klubit milanez pas një takimi me drejtorin sportiv Ausilio dhe drejtorin e përgjithshëm Gardini. Interi do ta zyrtarizojë emrin e Spalletit në fillim të javës dhe sipas mediave italiane, ai do të firmosë për dy vjet me zikaltërit pa asnjë klauzolë që lidhet me arritjen e objektivave.

Spalletti ka caktuar gjithashtu edhe stafin me të cilin do të punojë në “Apiano Gentile”, ndërsa e zeza mbi të bardhë do të hidhet të hënën ose të martën. Ish trajneri i Romës do të përfitojë rreth 4 milionë Euro në sezon dhe ka gati planin për ndryshimin rrënjësor të skuadrës që gjatë sezonit të fundit nuk arriti asnjë objektiv, duke mbetur madje edhe jashtë zonës europiane. Me emërimin e Spalletit, Interi mund të nisë një ofensivë edhe në Romë për të bindur disa prej objektivave verdhekuq që të bashkohen me ish trajnerin e tyre. I pari në listë është mesfushori belg, Radja Naingolan, një prej lojtarëve më të aktivizuar në Romën e Spalletit.