Man.UTD duket se duhet të dorëzohet për blerjen e Ivan Perisicit nga Interi. Pavarësisht interesimit të vazhdueshëm të djajve të kuq për futbollistin kroat, trajneri zikaltërve Luciano Spalletti ka vendosur veton lidhur me shitjen e tij duke theksuar se lojtarin nuk do të largohet nga “San Siro” dhe duhet të mësohet me këtë fakt.