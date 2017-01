Spalletti: Nuk na tolerohen hapat fasë

Luciano Spalletti nuk toleron hapa falsë. Në prag të ndeshjes delikate kundër Sampdorias në transfertën e Genoas, trajneri i skuadrës kryeqytetase e pranon se skuadra e kolegut Giampaolo mbetet një kundërshtar shumë i rrezikshëm.

“E njoh Giampaon prej shumë kohësh. Nuk do të jetë një ndeshje e lehtë por ne po kalojmë një moment të veçantë dhe nuk duhet të lëmë pikë rrugës. Duhet të kërkojmë me çdo kusht fitoren në Marassi”.

Trajneri toskan nuk i druhet përgjumjes së skuadrës së tij, por beson se tensioni që a ekipi do ta mbajë të karikuar në çdo moment.

“Lojtarëve të mi u kërkoj ta shijojnë çdo ndeshje në maksimum sepse kjo është mënyra ime e të punuarit. Është shumë e rëndësishme që skuadra të ruajë ekuilibrin në çdo ndeshje. Nuk duhet të pësojmë gola dhe besoj se kemi punuar mirë në mbrojtje gjatë ndeshjeve të fundit”.

Në fund, Spalleti bën me dije se Florenzi do të rikthehet në stërvitje gjatë javës tjetër, ndërsa e pranon se Salah i mungon shumë skuadrës për shkak të aktivizimit të tij në Kupën e Afrikës me Egjiptin.