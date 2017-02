Spalletti te Juvja, nëse ikën Allegri

Nëse Massimiliano Allegri nuk rinovon kontratën e tij me Juventusin dhe vendos të largohet nga bardhezinjtë në përfundim të këtij sezoni, mund të jetë pikërisht Luciano Spalletti, trajneri aktual i Romës, pasuesi i teknikut livornez në stolin e kampionëve të Italisë. Për tia rrëmbyer skuadrës verdhekuqe nuk do të jetë e lehtë por dëshira e Spallettit për të drejtuar një ditë Juventusin, mund të ndryshojë shumë gjëra, sepse ish trajneri i Zenitit ka deklaruar shpesheherë në media se do ti pëlqente që në një të ardhme të afërt të bëhej pjesë e bardhezinjëve. Kjo është një nga arsyet kryesore që drejtori i përgjithshëm i Juves Beppe Marotta po mendon për 57-vjecarin toskan nëse Allegri do të zgjedhë të largohet.

Edhe Spalletti për momentin edhe pse po bën një punë të shkëlqyer te Roma nuk po rinovon kontratën e tij me skuadrën kryqytetase, një tjetër sinjal ky se ai e shikon Juventusin si një opsion real për të vazhduar karrierën. Një tjetër emër për tu ulur në stolin e Juventusit është edhe ai i Diego Simeones por vështirë se argjentinasi do të largohet në fund të këtij sezoni nga Atletico e Madridit, për më tepër që El Cholo u ka dhënë fjalën drejtuesve të Interit që nëse ndryshon skuadër do të ishte i gatshëm të merrte drejtimin e ekipit zikaltër.