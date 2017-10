Spalletti vs Montella, derbi luhet edhe në stol

Derbi i Madoninës, do të luhet edhe në stol për Inter Milan. Si në një ballo që do të shohë të zbresë në pistë një debutant dhe një senator në kërkim të fitores së tij të parë. Mbrëmjen e së dielës, do tëlujet edhe takimi mes Luciano Spallettit e Vincenzo Montellës.

Spalletti numëron më shumë derby se kolegu i tij në karrierë që të gjithë me Romën. Ndaj kjo do të jetë hera e parë që me mbështetjen e 80 mijë tifozëve të San Siros, kryesisht të Interit do të mbajë pozitën e të Zotit të Shtëpisë në derbin e Madoninës, me ziklatërit që do të shohin kuqezinjtë e Milanit nga lart Poshtë me avantazhin e 7 pikërvë në klasifikimin. Bilanci i teknikut 58 vjecar flet për një avantazh të tij në numrin e derbeve të luajtura, nga 13 të tillë të gjithë të zhvilluar me Romës dhe Lazios marrë 6 fitore dhe dy barazime. Gjithashtu ka arritur suksesin duke ngritur dy trofe të Kupës së Italisë. Gjithsesi këtë herë do të tentojë ta cojë në 7 numrin e fitoreve në derby.

Nga ana tjetër qëndron Vincenzo Montella, i cili numëron gjithsej 7 derby në karrien e tij si trajner, me tre fitore, tre barazime dhe një humbje edhe pse ndryshe nga kolegu interist i ka zhvilluar më një sërë ekipesh të tilla si Roma ,Catania dhe Sampdoria por i mungon suksesi në San Siro.

“Një trajner duhet të qëndroj gjithnjë i kthjellët, por këtë herë do të preferoja edhe një autogol mjafton që në fund të fitonim, ka deklaruar 43 vjecari duke i hedhur benzinë zjarrit dhe ndezur edhe më shumë rivalitetin për këtë derby të luftuar që premton spektakël dhe shpirt gare.