Specialistët e SuperSport analizojnë krizën e Tiranës

Tetë vjet pa fituar titullin. Sezone radhazi që mungon në Europë dhe ecuri zhgënjyese në kampionat, ku është rrezikuar edhe rënia nga kategoria. Probleme të akumuluara ndër vite: nga borxhet e lojtarëve, bllokimi i merkatos nga FIFA e deri te bojkoti i tifozëve. Kriza e Tiranës vijon edhe në 2017-ën, me skuadrën që ende nuk ka arritur të fitojë në 6 ndeshjet e para të kampionatit për këtë vit. Specialistët dhe opinionistët e SuperSport analizojnë disa nga arsyet e kësaj situate. Ndërsa Luan Pinari mendon se zanafilla është prej startit të sezonit, për Florian Rizën kriza do të vijë nëse ecuria nuk ndryshon.

Luan Pinari: Kriza e Tiranës ka filluar në merkaton e verës, kur u afruan shumë lojtarë, por jo cilësorë. Vetëm dy tre lojtarë afrikanë që kanë cilësi për këtë ekip me emër dhe ku pretendohet të fitohen trofe. Pastaj erdhi ndërrimi i trajnerit Daja me Josën, ndryshoi mënyra e lojës dhe këtu nisën problemet e para të Tiranës. Skuadra vetëm humbi lojtarë në merkaton e Janarit dhe nuk kishte mundësi të afronte. Nuk është vetëm faji i drejtuesve dhe stafit teknik, pasi edhe lojtarët duhet të marrin përsipër të mbajnë peshën e fanelles, pavarësisht se disa prej tyre janë të rinj.

Florian Riza: Kriza pretendohet që do të vijë, sepse deri në momentin që po flasim për aq kohë sa ka pikët e duhura dhe disa ekipe poshtë në tabelë nuk mund të flitet për krizë. Por, në të ardhjavët e para Tirana nuk ka marrë dot pikë dhe ndeshjet sa vijnë e vështirësohen.

Bledi Shkëmbi dhe Bashkim Tufa e vendosin theksin te keqmenaxhimi, duke e shpërndarë përgjegjësinë nga drejtuesit më të lart të klubit dhe deri te stafi teknik dhe lojtarët.

Bledi Shkëmbi: Është një situatë e vështirë e Tiranës. Personalisht mendoj që ka ardhur prej keqmenaxhimit, por duhet të kuptojmë që kjo nuk është vetëm në dorën e presidentit. Aktorë janë të gjithë, pasi menaxhim quhet kur edhe vetë grupi dhe trajneri menaxhojnë situata të pakëndshme që ndodhin në çdo ekip. Pastaj varet sa të zotë janë nga presidenti deri te lojtarët ti menaxhojnë këto situata.

Bashkim Tufa: Situata e Tiranës është e rëndë, shumë e rëndë. Është një problem jo vetëm për familjen bardheblu, por për mbarë futbollin shqiptar, sepse kampionatit shqiptar i duhet një Tiranë e fort, e cila të jetë përherë në lartësitë e pretendimeve për titullin. 2009 është hera e fundit që skuadra u shpall kampione. e gjithë kjo kohë, kjo periudhë ka vetëm një shprehje: keqmenaxhim i klubit. Përgjegjësitë edhe mund të ndahen, por e tërësishmja është që drejtuesit, administratorët e klubit nuk kanë ditur ta administrojnë Tiranën për ta ngritur në nivelet e historisë dhe emrit që trashëgon kjo skuadër.

Me eksperiencën në fushë, Riza, Pinari dhe Shkëmbi mendojnë se zgjidhja e vetme është që të gjithë të bashkohen, në një moment ku në fund të tunelit ende nuk duket dritë.

Florian Riza: Ajo që merr vlerë kryesore është qëndrimi në Kategorinë Superiore. Unë mendoj që duhet të mblidhen të gjithë bashkë, trajnerët, lojtarët dhe drejtuesit e klubit, të motivohen për ti dhënë drejtim kësaj situate, e cila është rrjedhojë e situata të krijuara prej vitesh në klub dhe që nuk po gjen asnjëherë zgjidhje.

Luan Pinari: Për momentin nuk ka edhe shumë çfarë mund të bëjë më shumë, pasi është pothuajse i njëjti grup lojtarësh. Me stafin dhe drejtuesit duhet gjetur edhe një mirëkuptim me tifozët që në këto momente të vështira Tirana të dalë nga kjo krizë. Nuk duhet të rrezikojë Tirana të dalë nga kategoria. Pa mbështetjen e tifozëve, që i ka shumë të domosdoshëm, në këtë kampionat shumë të egër lufta për mbijetesën do të ishte shumë e vështirë.

Bledi Shkëmbi: Ndoshta pa të drejtë presidenti sulmohet. Unë mendoj se ai po bën maksimumin, pavarësisht nëse mund të bëjë gabime në menaxhim. Është ai që jep lekët e familjes dhe mundohet ta mbajë këtë klub lart. Tifozët dhe skuadra duhet të bashkohen. Nëse do të jenë të gjithë bashkë mendoj që do ta kalojnë.

Kapërcimi i situatës aktuale duhet të shoqërohet edhe me zgjidhje afatgjata, për të nxjerrë përgjegjësit e krizës disa vjeçare dhe të paraqiten projekte të qarta, për ti rikthyer bardheblutë në nivelet e pretenduara.

Bashkim Tufa: Edhe pse nuk është e përsosur, puna e nisur me Akademinië duhet të vazhdojë më tej dhe duhet menduar për të ardhmen. Disa djem që janë aktualisht titullarë kanë ardhur nga skuadrat zinxhir. Tirana i ka pasuritë e brendshme, tashmë ato duhen çuar më tej, duhen afirmuar, për të krijuar Tiranën autoktone. Jo të bëjnë plane të dalin kampion, sepse në fund njëra skuadër fiton. Po mund të ketë një pla 3 apo 5 vjeçar që skuadra të shpallet kampion dhe duhet punuar për të.

Florian Riza: Unë shkoj pak më larg. Nëse ka përgjegjësi, ato janë vite me radhë. Dhe duhet të ketë një hetim të plot për të gjitha vitet bashkë, sesi ka përfunduar Tirana në këto borxhe marramendëse. Si ka përfunduar ky klub në këtë situatë financiare, nga një klub model me financa të mira dhe të paprekshme. Ka përfunduar në këto parametra që ky është fundi, ndoshta nuk është prekur, por është hipotetik për javë. Dikush duhet ta marrë këtë iniciativë dhe të shohë realisht çfarë ka ndodhur në këtë klub prej vitesh me radhë.