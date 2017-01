Spektakël në “Anfield”, Liverpool-Chelsea mbyllet 1-1

Liverpool vazhdon të mos fitojë, por barazimi me Chelsean gjithsesi mund të konsiderohet si pozitiv për ekipin e Klopp pasi shpëtoi nga humbja vetëm si pasojë e një 11-metërshi të gabuar nga Diego Costa në të 76-tën. Klasikja e futbollit anglez në javën e 23-të të Premier League u mbyll në barazim 1-1 me dy ekipet që zhvilluan një lojë mjaft të bukur mes tyre. Chelsea në pjesën e parë tregoi cilësitë e tij më të mira duke befasuar Liverpoolin në cdo zbritje përpara madje dhe goli i epërsisë ishte si pasojë e një goditje dënimi të ekzekutuar me shpejtësi me portierin Mignolet që në goditjen e David Luizit ishte ende duke komunikuar me murin e lojtarëve.

Në pjesën e dytë, Liverpool u shfaq më kërkues në fillim dhe në të 48-tën Roberto Firmino pati shansin e barazimit por tensioni që ka përfshirë “The Reds” këto kohë u ndje dhe te këmbët e tij me brazilianin që gaboi një gol të sigurtë. Gjithsesi goli barazimit nuk vonoi me Wijnaldum që mundi të rivendoste barazpeshën e shifrave. Chelsea megjithatë mbetet Chelsea dhe Blutë e Londrës ishin pranë fitores me penalltinë e Diego Costës, por ky i fundit u befasua nga Mignolet. Ndeshja megjitha mund të ishte fituar sërish nga formacioni i Contes, me Kante që coi topin ngjitur me shtyllën në të 90-tën. U mbyll 1-1 me Chelsean që gjithsesi pati një javë të mirë, pasi Arsenal u mund ndërsa Tottenham barazoi duke bërë që Blutë e Londrës të shkëputen 10 pikë në vendin e parë.