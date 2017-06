Starova: Nëse doni një përgjegjës, jam unë

Trajneri i Partizanit, Sulejman Starova, foli në konferencë për shtyp pas humbjes në “Selman Stërmasi”, me Botev Plovdiv. Ja çfarë tha trajneri i të kuqve:

“U këkoj falje tifozëve për këtë humbje. Përvec se psikologjikisht ramë edhe fizikisht. ShënuamN të parët falë një zgjidhjeje personale të Sukajt. Goli i barazimit ndikoi në psikologjinë e skuadrës. Kossoko që dihet godet nga larg duhet të mbulohej më mirë. Botev u bë më pas zotëruese e lojës. Pjesa e dytë nisi me një lojë tjetër të kundërshtarit që do të menaxhonte rezultatin. Sërish një gabim yni i jep mundësi kundërshtarit të shënonte golin e dytë. Më pas rasti i golit të tretë lë një shije të hidhur. I falenderoj tifozët për mbështetjen që na dhanë. Kisha deklaruar që i kishim shanset 50 me 50 dhe po të ishim më të disiplinuar mund të kishim marrë rezultat tjetër. Ne do të shkojmë për të fituar ndeshjen, por rezultati 3-1 është në avantazh të kundërshtarit që kishte individualitete. Kemi harxhuar më energji se kundërshtari. Skuadra nuk kishte mundësi të zëvendësonte 5 lojtarëve të formacionit në harkun e dy javëve. Botev kishte më shumë cilësi individuale sesa ne.

Nëse duhet të gjejmë patjetër një përgjegjës atëherë ky jam unë. Jemi në tratativa për të sjellë lojtarë të nivelit e Ekubanit, pritet të mbërrijnë në ditët në vijim. Ne besojmë te Moxhi dhe të afrimi i lojtarëve cilësorë.” – përfundoi Starova.