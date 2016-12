Starova: Duhet të marrim kampionatin. Agostinelli: Të gjejmë gabimet

Pas përfundimit të supersfidës në Korçë, mes Skënderbeut dhe Partizanit, të fituar nga të kuqtë 1-2, për mikrofonin e Supersport, folën edhe të dy trajnerët e skuadrave. Ja çfarë thanë Starova e Agostinelli:

Sulejman Starova: Ndeshja i kishte të gjitha. Jemi të kënaqur që morëm tre pikë. Ky është një tre pikësh që tregon se ne jemi ata që duhet ta marrim kampionatin. Një tre pikësh në Vlorë do të ishte një hap më i madh. Lufta do të vazhdojë deri në fund. Torassa nuk është asnjëherë në diskutim, por ai duhet të vazhdojë të rritet si lojtar.

Andrea Agostinelli: Zhvilluam një ndeshje të mirë po gabuam në mesfushë futbolli është i tillë. Duhet të kuptojmë se cilat janë problematikat. Kjo është një skuadër që duhet përforcuar. Është e kotë të mohojmë që kjo skuadër nuk ndryshon nga viti i kaluar. Nëse klubi mendon se fajin e ka trajneri atëherë unë do të largohem. Kjo është një skuadër që duhet përforcuar. Kemi humbur lojtarë shumë të rëndësishëm në krahasim me vitin e kaluar. Më vjen keq sepse pjesën e dytë e nisëm shumë mirë madje goditëm edhe tranversën. Përforcimet duhen bërë në sulm dhe në mesfushë. Na duhen lojtarë teknikë që kanë cilësi për të kaluar kundërshtarët. Unë nuk kam folur asnjëherë për përforcimet por kur mora skuadrën në Austri u detyruam, të bënim një muaj pushim, por dalëngadalë e kuptova se kësaj skuadre i mungojnë cilësitë në repartin e avancuar. Nëse shoqëria mendon të vazhdojë me mua, do të ulemi dhe të diskutojmë.

Gjithashtu pas sfidës një koment e bënë edhe Lilaj me Krasniqin:

Sabien Lilaj: Kemi shumë për të përmirësuar tani shikojmë përpara. Ka shumë kohë përpara nuk mendoj shumë për pikët. Nuk më pëlqen se si luajmë. Ekipi ka ndryshuar shumë.

Gëzim Krasniqi: I kemi marrë dorën Skënderbeut. Ishim shumë të motivuar dhe fati ishte me ne. E merituam fitoren. Kemi kohë të pushojmë dhe na duhen edhe dy tre përforcime dhe besoj se ky do të jetë viti jonë.