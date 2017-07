Starova jep dorëheqjen, a do ta pranojë Demi?

Sulejman Starova paraqet dorëheqjen si trajner I të kuqve. 62 vjecari në orët e vona të kësaj të hënë sipas burimeve të Sport News ka paraqitur dorëheqjen e tij pranë presidentit, Gazmend Demi duke I dhënë fund aventurës së tij në krye të stolit, detyrë që e mori në fillim të sezonit të kaluar pas largimit të Alberto Sormanit. Dorëheqja e Starovës vjen vetëm pak orë pasi tifozët e Partizanit kërkuan largimin e tij nga detyra e trajnerit duke e cilësuar fajtor për eliminimin në Europa League nga bullgarët e Botev Plovdivit. Sipas asaj që ka mësuar Sport News, dorëheqja e Starovës është e parevokueshme dhe vetë 62 vjecari mund të dalë me një deklaratë për shtyp këtë të martë, por duhet parë nëse dorëheqja e tij do të pranohet nga ana e presidentit Demi, që e ka bindur në më shumë se një rast Starovën të qëndrojë në krye të skuadrës pavarësisht dëshirës së tij për t’u larguar. Gjithsesi ky nuk është një largim I Starovës nga klubi, pasi ai do të vazhdojë të punojë në skuadër duke mbajtur rolin e këshilltarit të presidentit Demi, ndërsa për rolin e trajnerin ditët e fundit është folur shumë për një afrim të mundshëm të Mladen Milinkovicit, që vjet ishte protagonist me skuadrën e Luftëtarit.