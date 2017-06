Starova: Merkaton e bën Moggi, unë përgatis skuadrën

Partizani zbret në fushë pas një periudhë dyjavore pushimesh dhe nis përgatitijet për pjesëmarrjen në Europa League. 22-futbollistë të kuq, mes të cilëve edhe afrimi i parë i merkatos së verës, Blerim Kotobelli, zhvilluan seancën e parë stërvitore nën urdhrat e Starovës, ndërsa portieri Alban Hoxha dhe mesfushori Ylber Ramadani, të cilët kanë qenë të angazhuar me kombëtaret, do t’i bashkohen skuadrës në ditët në vijim. Përvec Boniface, që është larguar zyrtarisht nga kryeqytetasit, nuk ishin të pranishëm Torasa, Ekuban dhe Cetkovic, marrëveshja më të cilët, sipas trajnerit Sulejman Starova, mund të arrihet shumë shpejt.

“Vazhdojnë tratativat me 2-3 që përmendët, Torasa pritet që të vijë të marrë pjesë në Kupat e Europës. Me Ekuban vazhdojnë bisedimet me Kievon edhe Cetkon e presim se edhe ai është në skadencë kontrate për të biseduar me drejtuesit e klubit. Përgatitemi për Kupat e Europës, njëkohësisht merkato është e hapur, presim edhe lojtarë të tjerë për ta plotësuar dhe nga data 23, apo edhe më parë, do të prezantojmë edhe ekipin e plotë për Kupën dhe në vazhdim.”

Merkatoja e Partizanit mbetet ekskluzivitet i këshilltarit të presidentit Demi, Luciano Moggi, i cili do të sjellë disa lojtarë në provë nga tregu latino-amerikan.

“Këtë vit do të funksionojë kështu që lojtarët do t’i sjellë Moxhi, i pari. Ndërsa unë do të kem detyrën që të stërvit skuadrën dhe të plotësoj objektivat me lojtarët që do të vijnë. Përforcimet i presim në të gjitha repartet ndërsa lojtarët që do të vijnë në provë do të jenë vetëm të huaj.”

Starova nuk u druhet largimeve të mundshme, madje thekson se është në interes të Partizanit nëse do të ketë oferta të leverdishme nga jashtë.

“Ne ku ta gjejmë që të kemi oferta. Sa ka filluar merkato kuptohet, mund të ndodhë çdo gjë, jemi të përgatitur për këtë punë.”

Në kampin e kuq shpresojnë që shorti i Europa Leagues të jetë i favorshëm, ndërsa zhvendosja e përgatitijeve jashtë Shqipërisë do të varet nga miqësoret dhe plotësimi i skuadrës në kohë me elementët e nevojshëm.

“Do ta shikojmë se kjo është një periudhë shumë e vështirë për të gjetur ndeshje miqësore. Kemi preferuar këtu se do të vijnë edhe lojtarë të tjerë në provë. Nëse në një kohë rekord mundet të plotësojmë skuadrën, duke parë edhe kushtet nëse do të arrijmë të realizojmë programin që kemi. Hë për hë jemi këtu.”