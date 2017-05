Starova: Ndihemi të vjedhur. Duro: Partizanin s’e nxorrëm ne nga gara

Trajneri i Partizanit, Sulejman Starova dhe ai i Flamurtarit, Shpëtim Duro, folën për emisionin “Gol pas Goli” në përfundim të sfidës mes tyre, që u mbyll në barazim 1-1.

Starova: “E filloj me komplimenta për skuadrën time duke dominuar një Flamurtar, i falenderoj djemtë për këtë shpirt gare. Ky ishte akti i fundit i një kampionati që nisi kundra nesh dhe atyre që punuan nën rrogoz kundër nesh. Kemi bërë një kampionat fantastik, jemi skuadra më e mirë, por faktori më i jashtëm na dëmtoi shumë. Nuk është problemi Starova tani dhe ndjehemi të vjedhur. Vetëm një skuadër e bën këtë që bën Partizani që luan në një portë. Unë e pashë dhe një shfaqje tjetër të faktorit të jashtëm gjyqtar. Duhet të ruajmë durimin sepse Partizani do vij dhe te trofetë.”

Duro: “Më vjen keq për Partizanin, por nuk është se e nxori Flamurtari nga lufta për titull. Partizani ka gabuar shumë, e nxorri Vllaznia, Kukësi, Laci dhe e jona ishte goditja e fundit. Partizani e respektoi deri në fund. Partizani sidomos këtë vit e meritonte titullin kampion. Këto ndeshjet janë shumë të tensionuara dhe në këtë fazë të sezonit 1 pikë duket si 6 pikë. Partizani nuk është marrë me ndeshjet, me tifozët e mrekullueshëm që ka, por me faktorë të jashtëm dhe kjo është arsyeja që nuk e fitoi titullin.”

Në fund foli edhe Bruno Telushi, që u shpreh i kënaqur me barazimin e marrë:

Telushi: “U futëm në ndeshje për ta fituar, por pësuam në pjesën e parë. Barazuam që në fillim të pjesës së dytë. Jemi të kënaqur edhe me një pikë.Duhet të mendojmë më parë për të siguruar mbijetesëm pastaj për Europën.”