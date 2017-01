Starova: Nuk na falet. Milinkoviç: Fitore e madhe

Keto jane reagimet e dy trajnereve pas perfundimit te ndeshjes ne Gjirokaster ku zikalterit e Milinkovic mposhten ne menyre impresionuese Partizanin e Staroves..

Mladen Milinkovic

“Ishte një fitore e madhe për skuadrën time dua të uroj futbollistët e mi, jam krenar për ta sepse luajtën me shumë zgjuarsi. Ishin tri pikë të rëndësishme dhe tashmë jemi më afër qëndrimit në kategorinë Superiore.Për momentin ne nuk mendojmë për Europën, por për të grumbulluar sa më shumë pikë të jetë e mundur që të sigurojmë edhe matematikisht mbijetesën. Partizan është shumë skuadër e fortë, sot ata nuk kishin në dispozicion Trashin dhe Ekubanin por edhe ne ishim pa Bregun. Mendoj se ne jemi e njëjta skuadër e dy fazave të para. Nuk ndryshuam shumë nga dy fazat e para, lotarët e njohin njëri tjetrin dhe sot treguan se nuk jemi një ekip surprizë por kemi kualitete”.

Sulejman Starova

“Luftëtari është një skuadër që i kishte shprehur hapur ambiciet e veta, u mbrojt me shumë forca, ne krijuam mundësitë tona por e kishim të vështirë të canin mbrojtjen e tyre. Vetëm një rast krijoi Luftëtari në pjesën e parë dhe na ndëshkoi. Edhe në pjesën e dytë ndeshja kishte të njëjtën rrjedhë, ne bëmë lojën ndërsa ata shfrytëzuan mundësitë që krijuan. Patëm një lloj shthurje por vetëm pasi rezultati ishte 2-0, nuk falet gjithsesi dicka e tillë lojtarëve të mi, të cilët duhet të kenë më shumë përgjegjësi. Gabuam në pasimin e fundit dhe kjo na penalizoi. Sukajt i duhen edhe 5 deri në 6 javë, për të arritur nivelin dhe formën e lojtarëve të tjerë. Boniface është afruar për të plotësuar kontigjentin sepse nuk konsiderohet si një lojtar titullar. E kam thënë ne bazohemi te grupi me të cilin mbyllëm dy fazat e para dhe sot nuk duhet të harrojmë që na munguan Ekuban dhe Trashi, dy lojtarë me peshë”.