Stërvitje speciale në Majemi, tani Hysaj bëhet “skllav”

Elseid Hysaj po shijon maksimalisht pushimet në Amerikë me familjen. Pas të ftohtit të Nju Jorkut, ku kaloi Krishtlindjen, mbrojtësi kuqezi është spostuar në Majemi, për të shijuar motin e ngrohtë buzë oqeanit. Por, edhe pse në periudhë pauze, 22-vjeçari nga Shkodra nuk harron të mbajë trupin në formë. Me një ushtrim special, të cilin e publikoi në faqen e tij në “instagram”.

Me diçiturën “stërvitje me pesha maksimale”, ylli i Napolit shfaqej duke bërë ulje dhe ngritje në këmbë, ndërsa mbante në shpinë bashkëshorten e tij, Florencën. Një hakmarrje me shaka kjo nga partnerja e Elseidit, që vetëm pak ditë më parë kishte publikuar një tjetër video, ku çifti shëtiste me biçikletë në Parkun Qëndror të Nju Jorkut. Në atë video, Hysaj i drejtohej bashkëshortes me fjalët “Skllave! Jepi më shpejt. Kështu jemi ne burrat, gratë duhet të punojnë për ne”.

Postimet e mbrojtësit shqiptar tërheqin gjithmonë vëmendjen e mediave, ndërsa Elseidi nuk nguron të ndajë me tifozët edhe momentet e bukura që kalon me familjen, në pritje të rikthimit në fushë për një tjetër sezon si protagonist te Napoli.