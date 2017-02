Stipe Mesiç takon Fadil Vokrrin

Ish Presidenti kroat, Stipe Mesiç ka vizituar Federatën e Futbollit të Kosovës. Ai ka takuar siç e quajti mikun e tij Fadil Vokrri, nga i cili është njoftuar edhe me ecurinë e futbollit kosovar ndër vite, duke kujtuar edhe takimet që kishin me Vokrrin kur të dy këta kishin pozicione të ndryshme në ish jugosllavi. “Jam i lumtur që takova sot presidentin e FFK-së, z. Fadil Vokrri, i cili me njohu me të gjitha zhvillimet e futbollit të Kosovës. Ju keni luajtur nëpër fusha të improvizuara por vullneti i juaj ka bërë që ju sot të keni edhe ekipe përfaqësuese dhe të gjitha të tjerat që i kanë edhe shtetet tjera. Me z. Vokrri jemi takuar dikur në Beograd, unë në një funksion tjetër e ai në një funksion tjetër.

Por gjithmonë ishte kënaqësi”, ka thënë Mesiç, i cili shtoi në fund se nuk e ka parë ndeshjen ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë, mirëpo ishte interesuar për rezultatin dhe golat e shënuara. Ndërkohë, Fadil Vokrri ka falënderuar ish presidentin Mesiq për vizitën, duke potencuar edhe ndihmën që ka dhënë shteti kroat për Kosovën. “Falënderoj z. Mesiç për këtë vizitë. Federata e Futbollit e Kroacisë na ka ndihmuar shumë në pranimin tonë në institucionet ndërkombëtare. Sikur që edhe shteti i Kroacisë e ka ndihmuar shumë Kosovën. FFK-ja dhe federata kroate e futbollit kanë marrëdhënie të mira dhe këto vazhdojnë të kultivohen dhe të thellohen gjithnjë e më shumë”, deklaroi Kryetari i FFK-s. Presidenti Vokrri i dhuroi kroatit Mesic një fanellë të Përfaqësueses së Kosovës me numrin 9.