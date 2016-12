Strakosha, rinovimi në fillim të Janarit

Tashmë është vetëm çështje kohe, Thomas Strakosha do ta vazhdojë karrierën te Lazio pasi klubi kryeqytetas kërkon të mbyllë sa më shpejt çështjen e rinovimit të gardianit shqiptar. Gjatë ditëve të fundit mediat pranë klubit bardhekaltër kanë zbuluar detaje interesante rreth kontratës së re të Strakoshës që me shumë mundësi do të zyrtarizohet në ditët e para të muajit Janar. Sipas faqes “La Lazio Siamo Noi”, kontrata e re do të ketë afat deri në vitin 2021 ose 2022 . “Marrëveshja ekonomike nuk është arritur ende por më shumë se paratë, 21-vjeçari shqiptar kërkon siguri për të ardhmen pasi ai dëshiron të jetë zgjedhje e parë në katërkëndëshin e Lazios”, thekson Radiosei.

Për momentin Marchetti nuk po jep asnjë sinjal largimi dhe aktivizimi i Strakoshës si titullar duket ende larg. Gjithsesi, Strakosha mund të marrë premtimin që nga sezoni i ardhshëm hierarkia e portës do të ndryshojë. 21-vjeçari shqiptar është aktivizuar në 6 ndeshje gjatë këtij sezoni dhe me praninë e tij në fushë Lazio ka fituar siguri pasi është mundur në vetëm 1 rast ndaj Milanit në “San Siro”. Një avantazh i madh për gardianin shqiptar është edhe presioni që tifozët bardhekaltër po bëjnë ndaj drejtuesit të stolit për të ndryshuar zgjedhjet e portës për shkak të pasigurive të shumta që Marchetti ka shfaqur gjatë javëve të fundit. Polemikat kulmuan pas ndeshjes derbi por edhe pas sfidës ndaj Interit ku Lazio nuk arriti të grumbullonte pikë edhe për shkak të formës së dobët të treguar nga 33 vjeçari italian.