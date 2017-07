Strategjia e Realit, Bale te Man. United për të afruar Mbappe

Largohet Bale, ndizet drita jeshile për Mbappe.

Ky është plani i Zinedine Zidane për të blerë talentin 18-vjeçar francez të Monaco. Trajneri i kampionëve të Europës i ka idetë e qarta, ai synon të afrojë me çdo kusht lojtarin nga Principata. Gareth Bale në këtë rast mund t’i shërbejë qëllimeve të Zidane pasi uellsiani është një nga objektivat kryesorë të Manchester United dhe vlerës së kartonit të tij mund t’i shtohen disa miliona për të arritur te 18-vjeçari që Monaco e vlerëson 200 milionë Euro. Nga treshja e famshme BBC, francezi mund të sakrifikojë vetëm Bale, pasi Ronaldo dhe Benzema janë emra me shumë peshë, ndërsa uellsiani nuk ka arritur të bindë ende me paraqitjet e tij, i kushtëzuar edhe nga dëmtimet e shumta në avanturën e tij madrilene.

I pyetur menjëherë pas humbjes 4-1 ndaj Manchester City në miqësoren e Los Angeles, Zidane u shpreh se shpreson që treshja e sulmit të qëndrojë, por shtoi se deri në datën 31 Gusht mund të ndodhë gjithçka, duke lënë të kuptohet se largimi i njërit prej tyre nuk do të ishte një tragjedi. Në krahun tjetër, Jose Mourinho nuk e ka fshehur asnjëherë se Bale është një lojtar që e pëlqen shumë dhe këtë ia bëri të ditur personalisht lojtarit edhe në fillim të sfidës miqësore të pak ditëve më parë.

“Unë nuk mund të të blej sepse ti nuk më flet”, i tha me nota humori “Special One” ish sulmuesit të Tottenham që me rikthimin e mundshëm në Angli mund të rigjejë dimensionin e tij të vërtetë në një futboll që i përshtatet më shumë karakteristikave të tij. Gjithsesi, Bale vazhdon të këmbëngulë se ndihet i lumtur në Madrid edhe pse kjo mund të jetë një strategji për të hequr vëmendjen nga çështjet e merkatos.