Superliga me skuadër gjyqtarësh në Champions

Kukësi nuk është e vetmja skuadër shqiptare që do të marë pjesë në raundin e dytë eleminator të Uefa Champions League. Të martën e 11 korrikut, kur kampionët tanë të zbresin në Moldavi për tu ndeshur me Sherif të Tiraspol, një katërshe gjyqtarësh nga Shqipëria do të gjykojnë disa qindra km më larg, në Bjellorusi. Enea Jorgji kryesor, Ermal Barushi dhe Ridigert Cokaj anësor dhe Kridens Meta gjyqtar i katërt, do të jenë në Borisov për të gjykuar kampionët e Bjellorusisë në sfidën e parë.

Bate që nuk ka mësuar ende emrin e kundërshtarit, pasi duhet të presë fituesin e ciftit Alashkert – Santa Coloma, ka mësuar së pari emrat e arbitrave të kësaj sfide. Enea Jorgji që e mbylli me polemika edicionin e kaluar, me gabimet në sfidën Kukësi – Skënderbeu, do të rikthehet në aktivitet dhe këtë e bën nga dera kryesore, pikërisht në evenimentin më të rëndësishëm për klube, Champions League. Edhe një vit më parë, ekzaktësisht më 12 korrik të 2016, Jorgji gjykonte në të njëjtin raund sfidën Red Bull Salzburg – Liepaja në Austri. Ndërkohë për asistentin e parë Ermal Barushi është pothuajse e njëjta periudhë që rikthehet në europë, pasi për herë të fundit ka qënë asistent më 30 qershor të vitit të shkuar në sfidën e Europa League Videoton – Zaria, ky kryesor ka qënë sërish Enea Jorgji.

Për asistentin e dytë Ridigert Cokaj mungesa është më e madhe, pasi për herë të fundit ka gjykuar në Europa League më 23 korrik të 2015 sfidën Birkirkara – West Ham United. Për ironi të fatit edhe në atë sfidë gjyqtar kryesor ka qënë Enea Jorgji. Edhe për gjyqtarin e 4 Kridens Meta është e njëjta histori, teksa ka luajtur të njëjtin rol në sfidën e europa league sezonin e kaluar ndërmjet Tre Pene – The New Saints.